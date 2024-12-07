Казахстанская боксерша назвала Россию «Рашкой»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ ) высказалась о перспективе получения российского гражданства, передает Lenta.ru

Аида Сатыбалдинова. Фото: @lady_sparta

«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт», — заявила спортсменка. Так она отреагировала на видео, на котором, по словам автора ролика, силовики уговаривают трудовых мигрантов подписать контракт с Минобороны России.

В октябре Сатыбалдинова, проживающая в США, сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о желании пополнить ряды Национальной гвардии страны. Она сдала тест для проверки профессиональной пригодности к службе в вооруженных силах.