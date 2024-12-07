18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.65
544.6
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.12.2024, 14:59

Казахстан обогнал Россию и Турцию в рейтинге экономического процветания

Новости Казахстана 0 577

Результаты рейтинга показывают, что прошедшие в Казахстане в последние годы реформы дали плоды.

Фото: Минэнерго РК
Фото: Минэнерго РК

Аналитико-финансовая платформа HelloSafe (Канада) представила Индекс мирового процветания за этот год. Казахстан оказался в числе 50-ти лучших стран по рейтингу экономического процветания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sayasat.kz.

Анализ проведен комплексно, на основании данных Всемирного банка и ООН, по шести ключевым индикаторам: ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, уровень национальных сбережений, индекс человеческого развития (HDI), коэффициент Джини (показатель общественного неравенства), уровень бедности.

"Казахстан входит в рейтинг стран (топ-50) со средним уровнем процветания, наш индекс составил 47,36, обогнав Россию, Беларусь, Китай, Турцию, а также страны ЦА.

Согласно рейтингу, самыми богатыми странами названы Люксембург, Норвегия и Ирландия. Индекс процветания Люксембурга – 86,2", - говорится в сообщении.

Результаты рейтинга показывают, что прошедшие в Казахстане в последние годы реформы дали плоды, не только подняв республику в глазах мировой общественности: это подтверждают и возросшие основные экономические показатели. Таким образом, страна заявляет о себе как о значительном игроке в регионе и в мире в целом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Мы, россияне, тихо завидуем казахстанцам
08.12.2024, 04:57
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно, кто ни будь верит в эти сказки? Снова пиндосы облизывают наших чинодралов на фоне дикой инфляции. Судя по рейтингу теперь заживем как Люксембурге, Норвегии и Ирландии.
07.12.2024, 18:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...