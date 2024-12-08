Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

В связи с неблагоприятными погодными условиями 8 декабря в 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В воскресенье, 8 декабря, в горных, предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег, туман и гололед. Погода будет ветреной, с порывами до 20 метров в секунду.

В Алматы днем ожидаются сильный снег, туман, гололед.

Сильный снег ожидается и в горных районах Жамбылской области. На севере, юге области туман, гололед, низовая метель. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

В области Абай синоптики прогнозируют осадки в виде сильного снегопада. На западе, севере, в центре области - низовую метель и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере области низовая метель и порывистый ветер.

Ночью, 8 декабря, в горных районах области Жетысу временами ожидается сильный снег. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

На юге, западе, в горных и в предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман и гололед.

В Шымкенте и Туркестане временами ожидаются туман, гололед.

Туман также прогнозируют в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и области Улытау.

В Мангистауской области и Актау по прогнозу синоптиков ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая же погода, по прогнозу синоптиков, ожидает и жителей Атырауской области.