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07.12.2024, 21:45

В Атырауской области опрокинулись вагоны с серой

Новости Казахстана 0 509

Инцидент произошел сегодня, 7 декабря, на участке железной дороги Кульсары – Алтынколь Макатского района Атырауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: railways.kz
Фото: railways.kz

Согласно данным пресс-службы акимата области, на участке дороги станции Макат произошел сход с рельсов честных вагонов грузового состава. В результате два вагона, перевозившие гранулированную серу, опрокинулись.

"Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области совместно с лабораторией Национального экспертного центра проверил радиационный фон, отклонений не выявлено. Пострадавших и жертв нет, опасности для жизни и здоровья населения не выявлено", – говорится в сообщении.

 Отмечается, что сотрудники Департамента экологии по Атырауской области начали проверку. Владельцам груза выдано предписание на устранение нарушений, включая сбор рассыпавшейся серы. По информации АО "КТЖ", движение на участке аварии уже восстановлено.

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