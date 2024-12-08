Шавкат Рахмонов одержал седьмую победу в UFC

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Соглавная встреча турнира UFC 310 прошла на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США). 30-летний казахстанец одержал 19 победу, нанеся оппоненту первое поражение в карьере.

Победа на Ианом стала первой не досрочной в карьере Шавката, однако судьи единогласно отдали победу Рахмонову. Также эта победа определила следующего претендента на титул чемпиона.

Отметим, что эта встреча стала 16 в карьере Гэрри, до поединка с Рахмоновым он шел на серии из 15 побед. В своем последнем бою в июне 2024 года он одержал победу над Майклом Пейджем по решению судей.

В актуальном рейтинге полусреднего дивизиона UFC Шавкат занимает третье место, а Иан находится на седьмой строчке. Однако после обновления рейтинга их позиции могут измениться.

Изначально Рахмонов должен был возглавить турнир UFC 310 в титульном противостоянии с чемпионом Белалом Мухаммадом, но из-за травмы соперник слетел с боя, а на замену ему вышел Гэрри.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - американская лига, которая считается самой престижной среди представителей смешанных единоборств. Она возникла 31 год назад и постепенно завоевала огромную аудиторию по всему миру.

Отметим, что во время дуэли взглядов казахстанский боец и непобежденный ирландец устроили стычку: видеоролик в своих социальных сетях опубликовал официальный аккаунт UFC.

Ранее действующий чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых был отменен его поединок с Шавкатом.

А американская журналистка UFC Лора Санко рассказала о любви к Рахмонову и призналась, в какой момент она начала следить за непобежденным проспектом промоушена.