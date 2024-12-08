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08.12.2024, 11:15

Опасность и нераскрытые преступления: самые криминальные регионы в Казахстане

Новости Казахстана 0 402

В каждой стране индикатором социальной стабильности и эффективности работы правоохранительных органов является преступность. Какие регионы лидируют по числу преступлений, а где ситуация остается относительно спокойной? Подробности в материале «Голоса народа».

© Fotolia / Branislav
© Fotolia / Branislav

Согласно официальным данным Комитета правовой статистики Генпрокуратуры, уровень преступности в стране снизился, по сравнению с прошлым годом. Так, за первые 10 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 117 683 преступления. Из них: 21 301 – проступки, 2 620 – особо тяжкие преступления, 31 431 – тяжкие, 44 360 – средней тяжести, 17 971 – небольшой тяжести.

По общему числу правонарушений лидируют мегаполисы, Алматы и Астана. В Алматы зарегистрировано 21 200 нарушение закона, в Астане – 16 045. Тем временем в третьем городе республиканского значения, Шымкенте, зарегистрировано 4 981 правонарушение.

Более 5 тысяч правонарушений за 10 месяцев зарегистрированы в Алматинской области – 9 260, Карагандинской области – 6 758, Актюбинской – 5 288. Самый низкий уровень преступности в области Улытау – 1 418, затем следует Кызылординская область – 2 714, Мангистауской – 3 139 правонарушений. В остальных регионах число преступлений варьируется от 3 до 5 тысяч.

Лидером по особо тяжким преступлениям является Астана. Здесь за 10 месяцев зарегистрировано 333 преступления, что на 303 больше, чем в самом некриминальном регионе – Улытау. Город Алматы по особо тяжким преступлениям не ушел далеко от столицы – 309 фактов.

По тяжким преступлениям лидирует Алматы –  6 519, следующий город в антирейтинге – Астана с 3 714 преступлениями. Меньше всего за этот период тяжких преступлений совершалось в области Улытау - 376, после которой следует СКО – 718, область Жетысу – 777,

Сколько бы не совершалось в стране преступлений, далеко не все их них раскрываются. Общая доля раскрытых преступлений едва перевалило за половину и составила 51,5%. Лучшие полицейский, судя по статистике, работают в Мангистауской области – 78,7% и Туркестанской области, где доля раскрываемости составляет 75,6%. Худшие показатели в Астане – 40,1%. Не превысили отметку в 50% также в области Абай, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской областях и городе Алматы.

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