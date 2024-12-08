Трех пассажиров авиарейса из Алматы арестовали из-за отказа от еды

Три пассажира авиарейса из Алматы во время перелета отказались от еды, предложенной стюардессой, позже их задержали в аэропорту Дели, передает « Голос народа » со ссылкой на CNN-News18 .

Фото: Instagram/aviationnews___

Как сообщает издание, бортпроводница заметила подозрительное поведение трех мужчин в самолете. Несмотря на поздний час, большинство людей приняли предложение по обслуживанию едой. Однако эти трое отказались от всего и оставались необычно спокойными на протяжении всего полета.

«Стюардесса, обеспокоенная их поведением, попыталась предложить им чай и воду, но каждый раз получала резкий отказ. Она сообщила об этом капитану рейса, который оперативно связался с таможенными службами через авиадиспетчерскую службу», - пишет издание.

После приземления самолета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели сотрудники таможни были готовы задержать троих пассажиров. Несмотря на прохождение зеленого коридора, мужчин остановили для допроса, и их багаж подвергся рентгеновскому изучению.

На первом этапе ничего не было найдено, дальнейшая проверка с использованием металлодетектора дверного типа также не дала результатов.

«Несмотря на неудачные попытки, сотрудники таможни сопроводили троих пассажиров в отдельную комнату для допроса. Во время допроса все трое признались, что спрятали золотые слитки в прямой кишке», - поясняется в материале.

В результате последующего обыска было найдено восемь слитков золота, общий вес которых составил около 439 граммов.

Сообщается, что все три пассажира были арестованы и помещены под стражу.