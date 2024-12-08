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08.12.2024, 11:54

Трех пассажиров авиарейса из Алматы арестовали из-за отказа от еды

Новости Казахстана 0 668

Три пассажира авиарейса из Алматы во время перелета отказались от еды, предложенной стюардессой, позже их задержали в аэропорту Дели, передает «Голос народа» со ссылкой на CNN-News18.

Фото: Instagram/aviationnews___
Фото: Instagram/aviationnews___

Как сообщает издание, бортпроводница заметила подозрительное поведение трех мужчин в самолете. Несмотря на поздний час, большинство людей приняли предложение по обслуживанию едой. Однако эти трое отказались от всего и оставались необычно спокойными на протяжении всего полета.

«Стюардесса, обеспокоенная их поведением, попыталась предложить им чай и воду, но каждый раз получала резкий отказ. Она сообщила об этом капитану рейса, который оперативно связался с таможенными службами через авиадиспетчерскую службу», - пишет издание.

После приземления самолета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели сотрудники таможни были готовы задержать троих пассажиров. Несмотря на прохождение зеленого коридора, мужчин остановили для допроса, и их багаж подвергся рентгеновскому изучению.
На первом этапе ничего не было найдено, дальнейшая проверка с использованием металлодетектора дверного типа также не дала результатов.

«Несмотря на неудачные попытки, сотрудники таможни сопроводили троих пассажиров в отдельную комнату для допроса. Во время допроса все трое признались, что спрятали золотые слитки в прямой кишке», - поясняется в материале.

В результате последующего обыска было найдено восемь слитков золота, общий вес которых составил около 439 граммов.

Сообщается, что все три пассажира были арестованы и помещены под стражу.

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