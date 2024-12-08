Ситуация с курсом в Казахстане нормализуется и в 2025 году он ожидается на уровне 486 тенге

Ситуация с обменным курсом в Казахстане нормализуется, заявила старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР) Айгуль Бердигулова, передает КазТАГ.
«Мы полагаем, что текущая волатильность на валютном рынке Казахстана носит временный характер. Основные факторы давления на тенге сегодня снижаются, ожидаем что ситуация нормализуется. Для этого есть достаточные предпосылки: обязательная продажа 50% валютной выручки квазигосударственными структурами, ожидаемый объем конвертации Национальным банком для целей бюджета и высокая базовая ставка», - сказала Бердигулова, представляя «Макроэкономический прогноз 2025-2027» на конференции в четверг.
По прогнозу ЕАБР, в 2025 году курс нацвалюты ожидается в среднем на уровне 486 тенге за доллар.
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