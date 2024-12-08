Цены на новогодний корпоратив в городах Казахстана

Все меньше дней остается до Нового Года. По традиции рабочие коллективы рассматривают различные варианты новогоднего корпоратива. В каких регионах страны можно провести его бюджетно, и что предлагают рестораторы, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

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Одни из самых бюджетных вариантов встречи Нового года предлагают рестораны Кокшетау - 10 тысяч тенге на персону. В эту сумму войдут два горячих, пять салатов, два вида чая. Спиртные напитки и сладости к чаю вам даже разрешат принести с собой. Также порадует концертная программа, ведущий, выступление шоу-балета и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые рестораны новогоднюю бронь оценивают в 20-25 тысяч тенге. Причем встречают Новый год здесь именно 31-го ночью. Есть и заведения, выставляющие счет по факту. Некоторые рестораторы в текущем году и вовсе отказались от проведения корпоративов, сославшись на то, что они не могут тягаться с крупным бизнесом.

Бюджетные варианты встречи Нового года можно также найти в Уральске и Семее - от 10-15 тысяч и до 25 тысяч тенге. Практически ту же сумму можно потратить на праздник в Таразе и Усть-Каменогорске. Но здесь в стоимость не входит алкоголь и напитки. Впрочем, крупные заведения, имеющие цены повыше, разрешают принести их с собой.

Чуть дороже обойдется встреча Нового года жителям Туркестана - от 15 до 30 тысяч тенге, Кызылорды и Талдыкоргана - 15-25 тысяч тенге.

В Актобе новогодние корпоративы предлагают по стоимости от 15 до 30 тысяч тенге. В эту сумму не входит алкоголь, зато выступят звезды казахстанской эстрады.

В Костанае провести новогодний корпоратив можно на сумму от 15 и до 35 тысяч. Здесь также есть программы all inclusive с выступлением знаменитостей.

В Петропавловске за новогодний корпоратив просят в среднем 15 тысяч тенге с человека. И это без спиртных напитков и чайного стола. Ценник может дойти и до 25 тысяч, но в среднем большинство заведений оценивают свою программу и кухню в 18-20 тысяч тенге.

В Жезказгане стартовые цены чуть выше - 16-18 тысяч тенге.

В Актау и Атырау расценки на корпоративы начинаются с 20-35 тысяч на человека. В Шымкенте новогодний корпоратив в лучшем случае обойдется вам в 20 тысяч тенге (эконом-пакет), но местами цены взлетают до 38 тысяч.

Инфографика: Kazinform

Средняя цена на корпоратив в Павлодаре - 20-25 тысяч тенге, в некоторых заведениях она доходит до 30 тысяч. Сами жители города признаются, что оценивают такие расценки как космические.

В Караганде корпоративы более дорогие - от 25 до 45 тысяч тенге. При этом алкоголь и чайный стол, по традиции, оплачиваются отдельно.

В Астане цены на корпоративы начинаются с 25 тысяч тенге и в среднем завершаются цифрой 35 тысяч. Но и здесь есть нюансы. Некоторые рестораны сдают помещения целыми залами, и попасть сюда вы сможете только, если забронируете более 50 мест. Новогоднее меню есть и по 30, и по 35 тысяч с человека. Отличается оно лишь алкогольной продукцией. В комплекте кухня, бар, праздничная программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки.

В Алматы расценки на корпоративы приблизительно такие же – 25–35 тысяч с человека. Так, некоторые рестораны предлагают отдельные новогодние пакеты на выбор. К примеру, 25 тысяч с человека плюс 10% за обслуживание, как итог - 27500 с человека. Второй пакет - 29 тысяч с человека и 10% обслуживание – итого 31 900. В такую звездную сумму на выбор входят три вида салатов, холодные закуски, одно горячее и бар. На 29 тысяч появляется второе горячее и 5 видов закусок. В большинстве заведений работают с 15-20 декабря по 1 января, однако 31-го стоимость взлетит до 30-35 тысяч тенге с человека, плюс 10% обслуживание.