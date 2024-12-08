Обнародован гонорар Рахмонова за победу над Ианом Гэрри

Бой казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова не включили в список лучших на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), передает Tengri Sport.
Встреча продлилась все отведенные пять раундов и завершилась победой Рахмонова со счетом (48-47, 48-47, 48-47). Поединок получился не таким зрелищным, как ожидался. В итоге, он не попал в список лучших выступлений вечера и не получил бонус от UFC.
"В итоге, Рахмонов заработал за этот поединок 450 тысяч долларов. 350 тысяч долларов казахстанец получил в качестве гарантированного гонорара, еще 100 тысяч долларов - за победу", - сообщает сайт Vesti.kz.
После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).
В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).
Изначально Рахмонов должен был возглавить турнир UFC 310 в титульном противостоянии с чемпионом Белалом Мухаммадом, но из-за травмы соперник слетел с боя, а на замену ему вышел Гэрри.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - американская лига, которая считается самой престижной среди представителей смешанных единоборств. Она возникла 31 год назад и постепенно завоевала огромную аудиторию по всему миру.
Отметим, что во время дуэли взглядов казахстанский боец и непобежденный ирландец устроили стычку: видеоролик в своих социальных сетях опубликовал официальный аккаунт UFC.
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