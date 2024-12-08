Агрессивный пассажир напал на водителя маршрутного автобуса в Алматы

В Алматы 8 декабря пассажир напал на водителя маршрутного автобуса, разбив стекло, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В Казнете распространяются кадры с места происшествия.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности", – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства.

Ранее сообщалось о другом нападении. В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека.