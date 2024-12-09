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08.12.2024, 19:02

Идут 30-градусные морозы: в Казахстане объявили штормовые предупреждения

Новости Казахстана 0 493

В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение на 9 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Астане 9 декабря в течение дня временами ожидается туман.

На западе, севере и востоке Акмолинской области сохранится туман.

лматинской области на юге и в горных районах области 9 декабря (ночью и утром) ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На западе, юге, а также в горных и предгорных районах прогнозируется туман. Ветер восточный, в горных районах порывы 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

9 декабря на севере и востоке области Абай ожидаются снег и низовая метель. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха резко понизится: ночью от -5...-10 до -18...-23 градусов, на западе и северо-западе местами до -27 градусов, на востоке до -30 градусов.

На юге и в центральной части области Актюбинской области ожидается туман.

На западе и юге Атырауской области 9 декабря ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

9 декабря в Восточно-Казахстанской области ночью снег, на севере и востоке сильный снег, днем снегопад сохранится. Ожидается метель. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4...-9 до -18...-23 градусов, на востоке до -30 градусов.

В горных районах Жамбылской области низовая метель. На юге и в горных районах туман. Ветер северо-восточный, в отдельных районах порывы 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман.

9 декабря (ночью и утром) в области Жетысу туман на востоке и в горных районах. В районе Алакольских озер юго-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области 9 декабря (ночью и утром) на севере и востоке области ожидается туман. В Уральске ночью и утром сохранится туман.

В Карагандинской области 9 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха. Ночью от -12...-17 градусов, на севере до -20 градусов, на юге от -6 до -22...-27 градусов, на юге местами -18 градусов.

В Костанайской области 9 декабря на востоке и юге области прогнозируется туман.

9 декабря на севере и в центральной части Кызылординской области временами ожидается туман. В Кызылорде прогнозируется туман.

В Мангистауской области ветер юго-восточный, на западе, юге и в центральной части области порывы 17-22 метров в секунду. В Актау ожидается юго-восточный ветер с порывами 17-22 метров в секунду.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области 9 декабря (ночью и утром) туман.

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