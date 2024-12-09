Казахстанцы теперь могут перейти границу Китая пешком

Через пограничный пункт "Бакты" теперь можно переходить границу с Китаем пешком. Об этом сообщили в акимате области Абай, передает Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Пограничный пункт накануне торжественно открыли в присутствии официальных лиц области Абай и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

До завершения работ по модернизации терминалов на посту "Бакты" туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.