Казахстанцы теперь могут перейти границу Китая пешком

Через пограничный пункт "Бакты" теперь можно переходить границу с Китаем пешком. Об этом сообщили в акимате области Абай, передает Tengrinews.kz.
Пограничный пункт накануне торжественно открыли в присутствии официальных лиц области Абай и Синьцзян-Уйгурского автономного района.
До завершения работ по модернизации терминалов на посту "Бакты" туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.
"Пассажирам разрешено провозить до 25 килограммов груза один раз в месяц. Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок", - отметила пресс-служба акимата.
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