Найдено тело дяди Шерзата Болата

На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

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По данным полиции, вблизи города Талгар было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Болата, трагически погибшего 4 октября текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено", - говорится в сообщении.

В ДП области отметили, что семья погибшего Шерзата все время находилась под охраной полицейских. За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

"Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 часов и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления", - добавили в полиции.

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Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.