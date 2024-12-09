18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.08
539.61
5.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.12.2024, 08:08

Найдено тело дяди Шерзата Болата

Новости Казахстана 0 786

На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Фото ©️ Tengrinews.kz, кадры из видео
Фото ©️ Tengrinews.kz, кадры из видео

По данным полиции, вблизи города Талгар было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Болата, трагически погибшего 4 октября текущего года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено", - говорится в сообщении.

В ДП области отметили, что семья погибшего Шерзата все время находилась под охраной полицейских. За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

"Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 часов и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления", - добавили в полиции.

Просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...