Открыта продажа билетов на матч “Астана“ - “Челси“

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Матч пройдет в Алматы на стадионе "Центральный" 12 декабря, и начнется в 20:30.

Первый этап продажи билетов на игру "Астана" - "Челси" в Алматы был завершен 24 ноября. По информации пресс-службы казахстанского клуба, во время стартового этапа было реализовано более половины билетов.

Отметим, что продажи билетов осуществляются при предъявлении имени и фамилии. Данные на билете будут сверяться с данными удостоверений личности на входе на стадион перед матчем.

"Для полноценной проверки билетов и посетителей матча будет предусмотрен двойной коридор досмотра. Первичный досмотр будет в себя включать проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, а затем уже личный досмотр и считывание штрихкода билета, то есть проверка его на подлинность. При этом во избежание перепродажи и спекуляций все купленные билеты поступят на почту болельщикам лишь в день матча", - рассказали в клубе Tengri Sport.

Футбольный клуб "Астана" в сезоне 2024/25 проводит все домашние матчи в Алматы. Столичную "Астана Арену" закрыли на реконструкцию в декабре 2023 года. Летом 2024 года стадион временно открыли для проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) и концерта Димаша Кудайбергена. Сейчас на стадионе проводят работы по замене газона, которые обещали завершить к началу декабря. Tengri Sport уже направил запрос о дате завершения работ.

Лига конференций - третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С сезона 2024/2025 он проходит по новой системе, как и другие еврокубки. На первом этапе команды не делятся на группы, а сыграют шесть матчей (3 дома, 3 в гостях) с разными командами. По результатам игр определятся участники плей-офф.

Столичная "Астана" стала единственной командой из Казахстана, которая вышла в основной этап еврокубков. Чемпион страны "Ордабасы", а также "Тобол" и "Актобе" не смогли пробиться через квалификацию.