В Казахстане стали реже воровать

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры опубликовал данные о кражах за 11 месяцев текущего года, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По информации ведомства, больше всего краж зарегистрировано в Алматы (6 675) и Астане (3 727), меньше всего в Мангистауской области (396) и области Улытау (298).

При этом больше всего крадут телефоны, в Алматы - 1 989 и Астане - 669, меньше в области Улытау - 54.

Больше фактов скотокрадства зафиксировано в Алматинской области - 194, в области Абай - 126, Туркестанской области - 114 и области Жетісу - 97.

В целом комитет отмечает снижение количества краж в стране на 28,1 процента - с 40 458 до 29 089. Также зарегистрирован факт уменьшения числа краж автотранспорта на 46,1 процента - с 256 до 138, квартирных краж - на 33,7 процента, с 3 398 до 2 252. На 31,2 процента снизились кражи сотовых телефонов (с 10 051 до 6 919). Также наблюдается тенденция сокращения скотокрадств на 30,3 процента - с 1 432 до 998.