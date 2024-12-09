Опубликованы предсмертные сообщения дяди Шерзата Болата

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Ранее стало известно, что вблизи города Талгара было найдено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полата, трагически погибшего 4 октября текущего года. Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - говорится в сообщении.

Скриншот с видео instagram.com/police_almobl

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.

"Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной", - добавили в полиции.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.