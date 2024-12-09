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09.12.2024, 11:08

Опубликованы предсмертные сообщения дяди Шерзата Болата

Новости Казахстана 0 611

Опубликованы предсмертные сообщения дяди Шерзата Болата, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ранее стало известно, что вблизи города Талгара было найдено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полата, трагически погибшего 4 октября текущего года. Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - говорится в сообщении.

Скриншот с видео instagram.com/police_almobl

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.

"Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной", - добавили в полиции.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

 

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