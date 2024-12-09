Метели и снегопады идут на смену морозам в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - 10, 11 и 12 декабря, передает Tengrinews.kz .

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Согласно прогнозу, в начале недели ложбина северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики: ожидается снег, метель, на западе страны - осадки (дождь, снег) и гололед. На юге страны под влиянием обширного антициклона сохранится погода без осадков.

"Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью на западе страны до 0-8 мороза, на северо-западе, севере до 7-15 мороза, в центре Казахстана до 10-18 мороза, на востоке, юго-востоке республики до 7-20 мороза, в южных областях до 5-13 мороза", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.