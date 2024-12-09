Мужчина выдавал себя за девушку и обманывал своего знакомого

фото: Голос народа

Как сообщает Polisia.kz, в Астане сотрудники криминальной полиции раскрыли мошенничество, совершенное 37-летним местным жителем. Он создал фейковую страницу в соцсети и выманил у потерпевшего около 100 тысяч тенге.

Как стало известно, злоумышленник создал фальшивый аккаунт от имени девушки, загрузив ее фотографии на страницу, и написал ее знакомому. Со временем мошенник начал просить деньги, сумма которых колебалась от 15 до 20 тысяч тенге на личные нужды. Когда общая сумма достигла 100 тысяч тенге, потерпевший решил разобраться, куда уходят его деньги. В итоге он обнаружил, что под номером карты скрывается вовсе не та девушка из Instagram. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший обратился в полицию.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил, что полученные деньги потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным нераскрытым преступлениям.