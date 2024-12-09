18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.08
539.61
5.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.12.2024, 13:01

Мужчина выдавал себя за девушку и обманывал своего знакомого

Новости Казахстана 0 445

Житель столицы создал фейковую страницу и обманывал своего знакомого, передает «Голос народа».

фото: Голос народа
фото: Голос народа

Как сообщает Polisia.kz, в Астане сотрудники криминальной полиции раскрыли мошенничество, совершенное 37-летним местным жителем. Он создал фейковую страницу в соцсети и выманил у потерпевшего около 100 тысяч тенге.

Как стало известно, злоумышленник создал фальшивый аккаунт от имени девушки, загрузив ее фотографии на страницу, и написал ее знакомому. Со временем мошенник начал просить деньги, сумма которых колебалась от 15 до 20 тысяч тенге на личные нужды. Когда общая сумма достигла 100 тысяч тенге, потерпевший решил разобраться, куда уходят его деньги. В итоге он обнаружил, что под номером карты скрывается вовсе не та девушка из Instagram. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший обратился в полицию.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил, что полученные деньги потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным нераскрытым преступлениям.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...