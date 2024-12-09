Елки за 5 млн тенге в известном ТЦ шокировали казахстанцев

В Алматы посетитель одного из самых престижных торговых центров страны – Esentai Mall – показал на видео искусственные елки, цены на которые варьируются от 1,7 млн до 4,7 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz» .

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На видео мужчина с юмором комментирует увиденное:

«Мы пришли в Esentai Mall. Елку за 1,7 млн я не готов покупать. Оказывается, 1,7 млн – это еще фигня. Вот елка за 4,7 млн. Не, ну она получше, но даже если бы у меня было куча денег, я бы ее не купил. Оливье за три тысячи за 300 граммов? Это уже слишком».

Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи активно выражают свое удивление и негодование по поводу таких цен:

«Говорят еще, что Астана самый дорогой город. Теперь задумайтесь».

«Серьезно? Елка из золота?».

«На елке бриллианты?».

«Алматы снова удивляет. Лучше за эти деньги уехать на Новый год в другую страну».

«Оливье за три тысячи? Вот это настоящий шок».

Многие отметили, что за сумму в несколько миллионов тенге можно не только отметить праздник за границей, но и купить автомобиль. Высокие цены на новогоднюю атрибутику стали поводом для многочисленных шуток, но также подняли вопросы о доступности таких товаров для большинства жителей.