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09.12.2024, 14:15

Полмиллиона вместо 1000 тенге заплатит казахстанец за предложение полицейскому

Новости Казахстана 0 559

Жителя области Ұлытау приговорили к крупному штрафу за попытку дать взятку полицейскому на сумму 1000 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении гражданина, пытавшегося избежать составления административного протокола за нарушение правил дорожного движения, рассмотрел специализированный административный суд по делам об административных правонарушениях Жезказгана.

"20 октября 2024 года гражданин предложил инспектору патрульной полиции незаконное вознаграждение в размере 1000 тенге. Однако полицейский пресек противоправные действия и сообщил о факте попытки дачи взятки", - установил суд.

На судебном заседании гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате ему назначили штраф в размере 516 880 тенге в соответствии со ст.676 КоАП РК.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Ранее в Акмолинской области пресекли попытку дачи взятки в 20 тыс. тенге сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Случай произошел на временном блокпосту на участке республиканской трассы Екатеринбург - Алматы.

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