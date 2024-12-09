Полмиллиона вместо 1000 тенге заплатит казахстанец за предложение полицейскому

Жителя области Ұлытау приговорили к крупному штрафу за попытку дать взятку полицейскому на сумму 1000 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
"20 октября 2024 года гражданин предложил инспектору патрульной полиции незаконное вознаграждение в размере 1000 тенге. Однако полицейский пресек противоправные действия и сообщил о факте попытки дачи взятки", - установил суд.
На судебном заседании гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате ему назначили штраф в размере 516 880 тенге в соответствии со ст.676 КоАП РК.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).
Ранее в Акмолинской области пресекли попытку дачи взятки в 20 тыс. тенге сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Случай произошел на временном блокпосту на участке республиканской трассы Екатеринбург - Алматы.
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