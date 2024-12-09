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09.12.2024, 14:36

Казахстанцам начислили пени за налоги, которые они уплатили: что говорят в КГД

Новости Казахстана 0 1 619

В Комитете государственных доходов Минфина прокомментировали жалобы казахстанцев на то, что им приходит пени за налоги, которые они уплатили, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В редакцию обратились читатели, сообщив, что им были начислены пени по налогу. При этом они утверждают, что выплата была произведена вовремя и никаких задолженностей не было. По их словам, им не удалось связаться по телефону поддержки, который был указан в сообщении.

В департаменте государственных услуг КГД сообщили, что в рамках проводимых работ по инвентаризации отдельных лицевых счетов налогоплательщиков осуществляется актуализация всех данных по начислениям и уплате, содержащихся в лицевых счетах.

"В процессе актуализации проводится расчет пени с учетом сроков уплаты налогов, даты фактических платежей и налоговых ставок, действующих на момент начисления.
Обращаем внимание, что, если по итогам перерасчета образуется переплата, ее можно использовать для будущих платежей или вернуть, подав заявление на возврат в электронном виде в кабинете налогоплательщика или на egov.kz", - сообщили в налоговой.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в региональное управления госдоходов или в контакт-центр КГД по номеру 1414.

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