Казахстанцам начислили пени за налоги, которые они уплатили: что говорят в КГД

В Комитете государственных доходов Минфина прокомментировали жалобы казахстанцев на то, что им приходит пени за налоги, которые они уплатили, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В редакцию обратились читатели, сообщив, что им были начислены пени по налогу. При этом они утверждают, что выплата была произведена вовремя и никаких задолженностей не было. По их словам, им не удалось связаться по телефону поддержки, который был указан в сообщении.

В департаменте государственных услуг КГД сообщили, что в рамках проводимых работ по инвентаризации отдельных лицевых счетов налогоплательщиков осуществляется актуализация всех данных по начислениям и уплате, содержащихся в лицевых счетах.

"В процессе актуализации проводится расчет пени с учетом сроков уплаты налогов, даты фактических платежей и налоговых ставок, действующих на момент начисления.

Обращаем внимание, что, если по итогам перерасчета образуется переплата, ее можно использовать для будущих платежей или вернуть, подав заявление на возврат в электронном виде в кабинете налогоплательщика или на egov.kz", - сообщили в налоговой.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в региональное управления госдоходов или в контакт-центр КГД по номеру 1414.