Казахстанцы штурмуют налоговые органы из-за блокировки счетов

Казахстанцам приходится отстаивать огромные очереди в налоговых органах из-за заблокированных счетов. К таким мерам фискалы прибегают в случае неправильно заполненных или не предоставленных в срок деклараций. В списках не только предприниматели, но и простые работники госучреждений, а также их супруги. Что не так с идеей всеобщего декларирования, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

В управление государственных доходов по Алматинскому району жительница столицы Асель приходит второй день. По её словам, в банковском приложении она увидела уведомление о том, что на её счет наложено ограничение. Пыталась дозвониться по номерам, указанным на сайте налоговой, но линия все время занята. По номеру 1414 ей также не смогли помочь, на ожидание соединения с оператором из комитета госдоходов ушло полчаса, а после вызов и вовсе прервался. Ей пришлось отпроситься с работы и приехать сюда. С первого раза решить проблему не удалось.

"Вчера приезжала, сказали, что нужно сделать отзыв 250 декларации, 270 тоже. Написали на листке, что нужно изменить. Я работаю в государственной компании, на работе с нас уже второй год требуют отчет о том, что мы сдали декларацию. В отдел кадров мы должны отправлять подтверждающий документ. В спешке неправильно указала не только период, но и допустила другие ошибки. Неверно заполнила и код управления государственных доходов. Я прописана в одном районе, а проживаю в другом. Даже не подозревала, что неправильно подала декларацию, никаких предупреждений не получала. Взяли и просто все заблокировали. Даже на счета детей наложили ограничение. Очередь здесь огромная. И так второй день. Неудобно, что нужно исправлять ошибки на сайте налогоплательщика", - возмущается женщина.

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Огромную очередь пришлось отстоять и 62-летнему водителю подведомственной акимату Астаны компании. Мужчина не называет фамилию, но представился Жумабеком. Говорит, что до пенсии ему еще целый год. Сдать декларацию потребовали на работе, так как организация считается государственной. Заполнить помогли дети.

"Вчера в обед заблокировали счет. Сегодня приехал, очередь отстоял на первом этаже, оттуда отправили на второй этаж. Сказали, что за 2021 год не надо было сдавать декларацию. Только за 2022. Я в этом не разбираюсь, как на работе нам говорили, так и сделали. Помогали дети, сам бы не смог. Теперь занял очередь здесь и жду, что скажут. На пенсию в следующем году выйду", - поделился мужчина.

Предпринимательница Елена рассказывает, что счет ей заблокировали поздно вечером. С утра отстояла очередь, в кабинете сотрудники УГД объяснили, какую ошибку она допустила.

"Я выстояла очередь в 206 кабинет, оказалось, что могут помочь в соседнем кабинете сами сотрудники, но нужна ЭЦП. Съездила домой, взяла флешку и теперь жду. Уведомление на телефон не получала, даже не знала, что у меня неправильно заполнена декларация. Они отправили его в кабинет налогоплательщика, но туда ведь не заходишь каждый день. Работа стоит, бизнес связан с металлообработкой. Мое время потрачено и нервы", - сетует бизнесвумен.

Налоговый консультант Айдар Масатбаев считает, что у государства должны бы рычаги, чтобы иметь возможность в случае необходимости принуждать налогоплательщиков исполнять нормы налогового законодательства. Но все зависит от ситуации и изложения этих самых норм. При этом сам Налоговый кодекс не предполагает применения мер по блокировке счетов в отношении простых казахстанцев.

"Когда планировался такой проект, как всеобщее декларирование, к сожалению, новые нормы не согласовывались с нормами налогового администрирования и публичного принуждения, которые используют государство. В частности, согласно статье 118 Налогового кодекса, дается чёткий перечень тех лиц, кому можно закрывать банковский счёт. Примечательно, что физических лиц в данном списке нет. То есть по идее налоговые органы не имеют права закрывать банковские счета физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями", - поясняет эксперт по налогам.

Однако, по словам Айдара Масатбаева, и в его практике не мало случаев, когда налоговые органы закрывают счета из-за декларации не только представителям бизнеса, но и физическим лицам.

"Мои клиенты обращаются ко мне с вопросами, почему, например, их супруги не являются предпринимателями, но банковские счета всё равно закрывают. Это какое-то вмешательство. Когда налоговые органы понимают, что здесь, возможно, допущен определённый перегиб, сразу же банковские счета открываются. Не урегулированными остались возможности предоставления заявления об отсрочке срока предоставления такой налоговой отчётности. (…) Налоговый органы почему-то запретили налогоплательщикам получать отсрочку на один месяц по предоставлению данной декларации, что, на мой взгляд, не увязывается с требованием закона", - отмечает Айдар Масатбаев.

Эксперт называет незаконным и арест банковских счетов зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей граждан.

"Сдавать данную декларацию должны, прежде всего, физические лица. Нас просто поделили поэтапно, но перед государством стоят не учредитель, не директор, не индивидуальный предприниматель, а именно физическое лицо, которое отчитывается по своим персональным активам и персональным тратам. Поэтому очень странно, что директору компании банковские счета не закрывают, а индивидуальному предпринимателю - закрывают. Я считаю, что это прямое нарушение конституционного запрета на любую форму дискриминации. В данном случае считаю, что несправедливо такой маленькой части, но максимально уязвимой, как индивидуальным предпринимателям, закрывать банковские счета из всего перечня лиц", - выразил мнение налоговый консультант.

Он напоминает, что перед всеобщим декларированием не вносили изменения в налоговое администрирование.

"Они по факту остались не готовыми для налогового администрирования доходов и расходов именно физических лиц. Считаю, что крайне странная модель декларирования персональных активов теперь осталась в Казахстане. То есть, если до освобождения и отмены четвёртого этапа всеобщего декларирования у государства была хорошая позиция, то теперь какая-то странная наблюдается диспропорция. Для предпринимательского сектора, который "задекларировался" во время третьего этапа, а это, в большинстве своем, представители малого и среднего бизнеса, в том числе и маленькое ИП, например, бабушка, которая содержит небольшой магазинчик у дома, создали ещё одну налоговую отчётность. Причем эта часть уже отчитывается о доходах и итак сдают декларацию как предприниматели. При этом, с другой стороны, акционеры – мажоритарии такого обязательства не несут", - заключил Айдар Масатбаев.

Депутат Азат Перуашев в кулуарах мажилиса также выразил мнение, что налоговые органы оказались не готовы к всеобщему декларированию. Поэтому у казахстанцев и возникают вопросы.

"Налоговики продемонстрировали свою неготовность к всеобщему декларированию. (…) О необходимости отмены четвертого этапа декларирования высказался и президент. С учетом цифровизации баз они могут отслеживать информацию", - отметил парламентарий.

К слову, по данным комитета государственных доходов (КГД МФ РК), в этом году отчитаться перед налоговыми органами должны были почти 5 миллионов граждан. Тем же, кто этого не сделал, приостановили расходные операции по банковским счетам. В этот список попали почти 70 тысяч индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практиков. Это 1,4 %. Устранили нарушения лишь 26 % налогоплательщиков и им уже разблокировали банковские счета. В КГД признают, что ограничение выставляют не только представителям бизнеса, но и физическим лицам. При этом заверяют, что всем тем, кто не представил в срок декларации, сначала направили уведомление. На исправление ошибок нарушителям предоставляется 30 рабочих дней.

"Декларациями считаются не представленными, если не указан код налогового органа, налоговый период, дата, на которую составляется декларация об активах и обязательствах либо представленная декларация имеет статус "Отказ в обработке" и другие. В таких случаях налогоплательщик вправе самостоятельно устранить нарушение путем отзыва налоговой отчетности методом изменения. К примеру, если в декларации формы 250.00 налогоплательщик не верно укажет налоговый период, то у него может возникнуть обязательство по представлению декларации формы 270.00, что, соответственно, приводит к административным мерам со стороны органов государственных доходов, так как налогоплательщик считает, что своевременно представил декларацию", - прокомментировали в комитете госдоходов.

В ведомстве напомнили, что на первый раз выносят административное решение в виде предупреждения. И как только нарушение будет устранено, расходные операции по банковским счетам возобновляются.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 118 Налогового кодекса распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам", - сообщили в КГД.

Для снятия ограничения на счета, нужно обратиться в управление государственных доходов по месту жительства.

Между тем, со следующего года в Казахстане должен был начаться четвертый этап всеобщего декларирования. Во время своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства президент предложил освободить ряд граждан от необходимости отчитываться о своих активах и обязательствах. После чего вопрос рассмотрели на заседании правительства. Ответственным чиновникам поручено подготовить соответствующие предложения и внести их в парламент.