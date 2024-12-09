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09.12.2024, 16:36

Карагандинка сняла квартиру посуточно и оказалась под следствием

Новости Казахстана 0 673

В Караганде полицейские вернули хозяйке телевизор, похищенный из съемной квартиры. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Иллюстративное фото: pxhere.com
Иллюстративное фото: pxhere.com
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде сотрудники полиции задержали по подозрению в краже 38-летнюю женщину.
 
По версии следствия, задержанная за восемь тысяч тенге арендовала квартиру в центре города. Когда владелица жилплощади через два дня приехала за окончательным расчетом, то обнаружила исчезновение телевизора стоимостью 100 тысяч тенге.

Подозреваемая дала признательные показания. Телевизор возвращен потерпевшей стороне. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В ведомстве отметили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 49-летнюю женщину задержали сотрудники полиции Карагандинской области по подозрению в совершении нескольких квартирных краж. Общий ущерб составил два миллиона тенге.

Помимо этого, в Караганде неизвестная похитила бритвенный набор, чтобы сделать подарок знакомому. Полиция задержала подозреваемую и возбудила уголовное дело.

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