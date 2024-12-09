Карагандинка сняла квартиру посуточно и оказалась под следствием

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде сотрудники полиции задержали по подозрению в краже 38-летнюю женщину.

По версии следствия, задержанная за восемь тысяч тенге арендовала квартиру в центре города. Когда владелица жилплощади через два дня приехала за окончательным расчетом, то обнаружила исчезновение телевизора стоимостью 100 тысяч тенге.