Водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода, нашли мертвым в Рудном

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Несколько дней назад в Рудном произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса при повороте налево наехал на пешехода, 60-летняя женщина скончалась. Сегодня стало известно, что мужчина, находившийся за рулем маршрутного автобуса, свел счеты с жизнью. Его тело обнаружили на следующий день после трагедии. В полиции этот факт подтвердили.

"В квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным, совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В социальных сетях жители Рудного пишут, что в городе очень скользко и есть проблемы с освещением дорог.

Ранее ДТП с участием тепловоза и пассажирского автобуса произошло в Алматы. Пострадали шесть пассажиров общественного транспорта. Им оказана медицинская помощь.