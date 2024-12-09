Военный комиссар покончил с собой в Актюбинской области

Инцидент произошел 8 декабря.

«По предварительной информации, произошедшее не связано с прохождением воинской службы. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Департамент по делам обороны Актюбинской области выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

8 ноября солдат-срочник совершил суицид в ВКО.

В октябре военнослужащий совершил суицид в Карагандинской области. Еще одна трагедия произошла накануне в Нацгвардии. В Шахтинске в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружили тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта

В сентябре тело военнослужащего обнаружили в Петропавловске.