Штраф за среднюю скорость: как водители Казахстана пытаются обмануть систему

4 декабря текущего года в силу вступил закон, согласно которому водителей будут штрафовать за превышение средней скорости на дорогах. В свою очередь, некоторые казахстанцы стали делиться в социальных сетях своими способами обхода этого закона, передает Tengri Auto .

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Напомним: средняя скорость транспортного средства - это показатель, рассчитываемый как отношение длины участка дорог общего пользования республиканского значения, преодоленного транспортным средством, к времени, затраченному на его прохождение. То есть водители должны проезжать от пункта А до пункта Б за определенное время, можно чуть позже, но никак не раньше.

Но, как видимо, это нововведение не было понятно до конца. Водители стали делиться в социальных сетях видео, на которых они проезжают определенный участок дороги быстрее положенного и, чтобы не получить штраф, пережидают часами на обочинах дорог, не доезжая до контрольной арки.

Как нам рассказали в Комитете административной полиции, этот "лайфхак" не рабочий, так как нет логики в том, чтобы проехать большую часть дороги быстрее положенного и ждать у арки. Во-первых, водители будут тратить столько же времени, а во-вторых, не на всех участках дороги можно парковаться.

"На примере трассы Астана - Щучинск, протяженность которой составляет 239 километров, видно, что на ее преодоление требуется примерно 2,5 часа. По всему маршруту установлены контрольные арки на расстоянии 50–70 километров друг от друга. Время, за которое водитель преодолевает расстояние между этими арками, также фиксируется. Таким образом, нет смысла разгоняться на некоторых участках дороги, чтобы потом остановиться и ждать перед последней аркой. Это не спасет от штрафов, так как система фиксирует превышение скорости на каждом участке отдельно. Надо думать о жизни и безопасности", - пояснили в Комитете административной полиции.

Получается, что в попытках не получить один штраф водители рискуют получить несколько. Единственный "лайфхак" в этом случае - придерживаться средней скорости на всем участке дороги.