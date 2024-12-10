Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова

Болат Мажагулов. Фото: gov.kz

Как следует из материалов заседаний, размешенных в Судебном кабинете, Мажагулова судят по 2 пункту части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Речь идет о присвоении или растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с Мажагуловым по делу проходит еще один подсудимый - предприниматель Мади Канапин.

Напомним, что информация о задержании бывшего руководителя управления культуры Болата Мажагулова появилась в начале сентября. Позже ее подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). По данным АФМ, досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления и представителей подрядной организации проводится по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.