Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова

Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как следует из материалов заседаний, размешенных в Судебном кабинете, Мажагулова судят по 2 пункту части 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Речь идет о присвоении или растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Вместе с Мажагуловым по делу проходит еще один подсудимый - предприниматель Мади Канапин.
Напомним, что информация о задержании бывшего руководителя управления культуры Болата Мажагулова появилась в начале сентября. Позже ее подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). По данным АФМ, досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления и представителей подрядной организации проводится по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
"В 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" ("Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль"), приуроченного к празднованию дня города Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы", - говорилось в сообщении.
Комментарии0 комментарий(ев)