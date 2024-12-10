«Персонал не обязан говорить на казахском»: столичная кофейня закрылась из-за скандала

«Добрый вечер, мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке, ни где ни в одном заведении нет полноценного использования казахского языка, даже документация ведется 50/50 на русском и казахском», — ответили астанчанину в приложении.

Реакция владельца кофейни возмутила казахстанцев. После этого пользователи соцсетей начали писать негативные отзывы Qazaq Coffee в 2ГИС.

Сейчас там насчитывается более 15 тыс. комментариев, а рейтинг заведения опустился до 1,2 звезд. Администрация кофейни извинилась в Instagram, а позже и вовсе удалила свой аккаунт.