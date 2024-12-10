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09.12.2024, 21:50

«Персонал не обязан говорить на казахском»: столичная кофейня закрылась из-за скандала

Новости Казахстана 0 1 972

Казнет обсуждает скандал со столичной кофейней Qazaq coffee. Астанчанин Кайрат Ибраев написал отзыв о кофейне в приложении 2ГИС. Он сообщил, что в Qazaq Coffee ему не предоставили меню на казахском языке. В ответ администрация кофейни заявила, что персонал не обязан говорить на казахском языке, передает ИА «NewTimes.kz»

Фото: pixabay
Фото: pixabay

«Добрый вечер, мой персонал не обязан разговаривать на казахском языке, ни где ни в одном заведении нет полноценного использования казахского языка, даже документация ведется 50/50 на русском и казахском», — ответили астанчанину в приложении.

Реакция владельца кофейни возмутила казахстанцев. После этого пользователи соцсетей начали писать негативные отзывы Qazaq Coffee в 2ГИС.

Сейчас там насчитывается более 15 тыс. комментариев, а рейтинг заведения опустился до 1,2 звезд. Администрация кофейни извинилась в Instagram, а позже и вовсе удалила свой аккаунт.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
полина1952, какие претензии? Там лучший кофе в столице. Нет, можно попить растворимого и при этом почитать нужное меню
10.12.2024, 03:27
полина1952
полина1952
больше претензий нет?
09.12.2024, 22:34
TANKIST
TANKIST
Хотят казахский, пусть идут пасти баранов. Выползли из степи! Актау строился людьми, а не баранами.
09.12.2024, 21:56
TANKIST
TANKIST
Хотят казахский, пусть идут пасти баранов. Выползли из степи! Актау строился людьми, а не баранами.
09.12.2024, 21:56
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