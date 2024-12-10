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10.12.2024, 07:35

Насколько вырастут штрафы в 2025 году

Новости Казахстана 0 602

МРП в 2025 году составит 3932 тенге, что на 240 тенге больше, чем в текущем. В связи с этим штрафы также увеличатся на 6,1 процента, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час штраф составит 5 МРП, или 19 660 тенге (18 460 тенге в 2024 году). Нарушение в пределах 20-40 километров в час обойдется в 10 МРП, что эквивалентно 39 320 тенге (36 920 тенге в 2024 году). Превышение более чем на 40 километров в час повлечет штраф в 20 МРП, или 78 640 тенге (73 840 тенге в 2024 году). Повторное нарушение в течение года влечет штраф в 30 МРП, или 117 960 тенге (110 760 тенге в 2024 году).

Управление автомобилем без прав будет караться штрафом в 20 МРП, или 78 640 тенге (73 840 тенге в 2024 году). Для лиц, лишенных прав, штраф составит 50 МРП, что равно 196 600 тенге (184 600 тенге в 2024 году), либо арест на 20 суток.

За несоблюдение дорожных знаков или разметки предусмотрен штраф в размере 3 МРП, или 11 796 тенге (11 076 тенге в 2024 году). Проезд на красный свет или игнорирование регулировщика обойдется в 10 МРП, или 39 320 тенге (36 920 тенге в 2024 году), а повторное нарушение увеличит штраф до 15 МРП, что составит 58 980 тенге (55 380 тенге в 2024 году).

Штраф за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам составляет 15 МРП, или 58 980 тенге (55 380 тенге в 2024 году).

За неправильную парковку штрафы также увеличились. Нарушение правил стоянки или остановки обойдется в 5 МРП, или 19 660 тенге (18 460 тенге в 2024 году), а парковка на тротуаре или клумбах – в 10 МРП, или 39 320 тенге (36 920 тенге в 2024 году). Уклонение от платы за парковку влечет штраф в 3 МРП, или 11 796 тенге (11 076 тенге в 2024 году).

Невыполнение требования сотрудника об остановке транспортного средства теперь штрафуется на 40 МРП, или 157 280 тенге (147 680 тенге в 2024 году). Повторное нарушение может повлечь лишение прав и арест на срок до 5 суток. Лицам, лишенным прав, за это нарушение назначается штраф в 60 МРП, что составит 235 920 тенге (221 520 тенге в 2024 году).

Нарушение правил перевозки пассажиров, непристегнутый ремень и использование телефона за рулем приводят к штрафу в 5 МРП, или 19 660 тенге (18 460 тенге в 2024 году).

Для пешеходов несоблюдение ПДД обойдется в 2 МРП, или 7 864 тенге (7 384 тенге в 2024 году). Повторное нарушение увеличивает штраф до 10 МРП, или 39 320 тенге (36 920 тенге в 2024 году).

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