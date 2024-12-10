Как казахстанцы крадут деньги, выплачиваемые за переселение в другие регионы страны

Желающим переселиться в трудодефицитные регионы положена помощь. Но некоторые участвуют фиктивно, забирая деньги без переезда. О выплатах переселенцам и наказании за нарушения читайте на NUR.KZ.
Так, к подобным регионам относятся восемь областей. Поэтому казахстанцы могут воспользоваться программой и получить определенную помощь для обустройства в новом месте.
Однако некоторые казахстанцы могут участвовать в переселении фиктивно, желая заполучить деньги от государства.
Желающие переехать могут рассчитывать на широкие меры господдержки:
Также действует программа "С дипломом – в село", в рамках которой тоже предусмотрена помощь и ипотека под 0,1%.
Согласно сообщению Костанайского областного суда, одной из схем по незаконному получению денежной помощи является мнимое переселение.
То есть участники регистрируются в программе и подают заявление на получение сертификатов экономической мобильности и субсидии для якобы покупки жилья в другом регионе, куда они должны переселиться.
Однако после того, как договор оформлен и деньги на покупку жилья поступают на счет продавца, покупатель требует вернуть их на свой счет в связи с отменой покупки. В итоге договор переоформляется, а участник забирает госпомощь себе и тратит на свои нужды.
Следует отметить, что также иногда казахстанцы завышали стоимость приобретаемого жилья или прибегали к формальному трудоустройству, оставаясь жить и работать в другом регионе. В связи с такими ситуациями ранее сообщалось об ужесточении условий для оформления выплат.
Как отмечается в источнике, за подобные махинации казахстанцев могут обвинить в мошенничестве, согласно пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК. А это грозит наказанием в виде лишения свободы до 7 лет или штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества.
Напомним, что ранее в Минтруда заявили о хищениях на 1 млрд тенге по программе переселения на север Казахстана.
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