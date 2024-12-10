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10.12.2024, 08:01

Как казахстанцы крадут деньги, выплачиваемые за переселение в другие регионы страны

Новости Казахстана 0 367

Желающим переселиться в трудодефицитные регионы положена помощь. Но некоторые участвуют фиктивно, забирая деньги без переезда. О выплатах переселенцам и наказании за нарушения читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images
Иллюстративное фото: Skarie20/Getty Images
Программа переселения в трудодефицитные регионы Казахстана создана для поддержки экономики регионов, в которых не хватает специалистов.

Так, к подобным регионам относятся восемь областей. Поэтому казахстанцы могут воспользоваться программой и получить определенную помощь для обустройства в новом месте.

Однако некоторые казахстанцы могут участвовать в переселении фиктивно, желая заполучить деньги от государства.

Какая помощь предлагается переселенцам

Желающие переехать могут рассчитывать на широкие меры господдержки:

  • единовременная субсидия – выплачивается 70 МРП (по 258 440 тенге в 2024 году) на главу и каждого члена семьи;
  • ежемесячное субсидирование на аренду жилья и коммунальные услуги в течение 12 месяцев – от 15 до 30 МРП (от 55 380 до 110 760 тенге) в зависимости от количества человек в семье и населенного пункта;
  • обучение – выдается направление на краткосрочное профподготовку;
  • содействие в трудоустройстве или развитии бизнеса;
  • выдача сертификатов экономической мобильности на сумму 4,2 млн тенге – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным программам.

Также действует программа "С дипломом – в село", в рамках которой тоже предусмотрена помощь и ипотека под 0,1%.

Как эти деньги пытаются похитить

Согласно сообщению Костанайского областного суда, одной из схем по незаконному получению денежной помощи является мнимое переселение.

То есть участники регистрируются в программе и подают заявление на получение сертификатов экономической мобильности и субсидии для якобы покупки жилья в другом регионе, куда они должны переселиться.

Однако после того, как договор оформлен и деньги на покупку жилья поступают на счет продавца, покупатель требует вернуть их на свой счет в связи с отменой покупки. В итоге договор переоформляется, а участник забирает госпомощь себе и тратит на свои нужды.

Следует отметить, что также иногда казахстанцы завышали стоимость приобретаемого жилья или прибегали к формальному трудоустройству, оставаясь жить и работать в другом регионе. В связи с такими ситуациями ранее сообщалось об ужесточении условий для оформления выплат.

Как отмечается в источнике, за подобные махинации казахстанцев могут обвинить в мошенничестве, согласно пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК. А это грозит наказанием в виде лишения свободы до 7 лет или штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества.

Напомним, что ранее в Минтруда заявили о хищениях на 1 млрд тенге по программе переселения на север Казахстана.

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