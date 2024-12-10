Объявленного в розыск брата бывшего замглавы Антикора задержали в Шымкенте

Кадр из видео Антикоррупционной службы

Антикор расследует уголовное дело в отношении Дауренбека Кожабаева: его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности. По данным СМИ, он является братом бывшего заместителя главы Антикора Максата Кожабаева. В ноябре 2023 года Максат Кожабаев был осужден за мошенничество: ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

"В связи с тем, что Дауренбек Кожабаев скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск. 30 ноября в результате оперативно-разыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор", - сообщили в Антикоре.

Расследование дела продолжается.