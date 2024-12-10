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10.12.2024, 08:31

Объявленного в розыск брата бывшего замглавы Антикора задержали в Шымкенте

Новости Казахстана 0 423

Задержан находившийся в розыске Максат Кожабаев, ранее занимавший должность бывшего заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции по Шымкенту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео Антикоррупционной службы
Кадр из видео Антикоррупционной службы

Антикор расследует уголовное дело в отношении Дауренбека Кожабаева: его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности. По данным СМИ, он является братом бывшего заместителя главы Антикора Максата Кожабаева. В ноябре 2023 года Максат Кожабаев был осужден за мошенничество: ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

"В связи с тем, что Дауренбек Кожабаев скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск. 30 ноября в результате оперативно-разыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор", - сообщили в Антикоре.

Расследование дела продолжается.

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