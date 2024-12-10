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10.12.2024, 09:13

ЦОНы не будут приватизировать в Казахстане - Роман Скляр

Новости Казахстана 0 307

Заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что ЦОНы не будут приватизированы, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

В начале ноября текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева обратилась с запросом к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру. В своем запросе она обратила внимание на распространяемую информацию о подготовке к приватизации ЦОНов в Казахстане. Мажилисвумен выступила против подобной инициативы.

Скляр ответил на запрос депутата, где сообщил, что согласно установленному порядку, функции партнерских организаций строго ограничены консультированием граждан по вопросам получения государственных услуг, приемом заявок и выдачей готовых результатов, изготовленных уполномоченными органами. 

«Вместе с этим, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» не участвует в процедуре отбора партнерских организаций и в настоящее время не имеет заключенных партнерских соглашений. В рамках действующего законодательства и внутренних регламентов передача функций бэк-офисов госкорпорации, а также приватизация инфраструктуры не ведутся и не планируются. Госкорпорация продолжает функционировать в соответствии с государственными стандартами и установленными требованиями», – гласит информация ответа на запрос.

Вице-премьер добавил, что вся инфраструктура, задействованная в предоставлении государственных услуг, находится под строгим контролем государственных органов.

«Любые изменения в структуре, функциональных обязанностях или распределении задач проводятся исключительно в рамках законодательства и нормативных документов. При этом все действия направлены на обеспечение прозрачности, подотчетности и сохранение высокого уровня качества предоставляемых услуг», – отметил Скляр.

Кроме этого, он обратил внимание и на деятельность так называемых «помогаек». Он отметил, что их деятельность, как правило, не соответствует установленным требованиям, что негативно сказывается на доступности и прозрачности предоставления государственных услуг.

«Для решения данной проблемы предусмотрена системная работа по внедрению регулируемых и контролируемых государством партнерских организаций. Данные организации будут предоставлять помощь гражданам в строгом соответствии с правилами оказания государственных услуг и Законами Республики Казахстан. Данный механизм планируется запустить в 1 квартале 2025 года», – заверил вице-премьер.

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