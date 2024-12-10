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10.12.2024, 10:52

Топ-10 налогоплательщиков - частных компаний РК: треть всех налогов заплатила одна группа

Новости Казахстана 0 398

Как мы уже сообщали, в декабрьском номере журнала Forbes Kazakhstan вышел рейтинг крупнейших частных компаний Казахстана. В этом году впервые в нем 75 компаний, передает forbes.kz

Фото: kazminerals.com
Фото: kazminerals.com

Составляя рейтинг крупнейших частных компаний Казахстана за 2023 год, аналитики Forbes Kazakhstan отдельно привели список топ-10 самых «щедрых» налогоплательщиков. Начнем с конца.

На десятом месте — новичок рейтинга, сразу вставший на 6-е место, — АО «Qarmet». С выручкой 418,7 млрд тенге «наследник» «АрселорМиттал Темиртау» заплатил 36,4 млрд налогов. В 2023 году компания произвела 3,2 млн тонн стали, в 2024-м этого показателя удалось добиться за неполные 11 месяцев, а к 2028 году Qarmet намерен увеличить объем производства стали до 5 млн тонн в год.

Девятой по объему налогов (38,4 млрд тенге) стала золотодобывающая компания RG Gold. Ее месторождения — Новоднепровское, Северный Райгородок и Южный Райгородок в Акмолинской области. В рейтинге крупнейших налогоплательщиков она поднялась за год с 47-го на 24-е место, увеличив выручку с 54 млрд до 167,7 млрд тенге. Бенефициары RG Gold — Булат Утемуратов (№ 6 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) и члены его семьи.

На восьмом месте, после меди и золота, железо — АО «ССГПО»: железорудная компания, которая включает Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, шахту «Соколовская», Алексеевский доломитовый рудник, фабрики обогащения и производства окатышей, металлопрокатный завод и другие предприятия. Все эти активы принесли в 2023 году выручку 386 млрд тенге и убыток 56 млрд тенге (сказалось наложение санкций на партнера — российский комбинат). Это не помешало компании отправить в бюджет государства 42,8 млрд тенге.

Пятый в списке крупнейших компаний и седьмой по объему налогоплательщик — девелопер BI Group. Чистая прибыль группы — 96,6 млрд тенге, налоги — 48,3 млрд тенге. У холдинга есть место в еще одном рейтинге — крупнейших строительных компаний мира ENR’s 2023 Top-250 Global Contractors, там он 173-й. На сегодня портфель компании на 76 % состоит из проектов в сфере жилищного и промышленного строительства, на 24 % — из контрактов с государственным участием, отмечают аналитики. Учредители — Айдын Рахимбаев  , Бауыржан Исабаев , Асхат Омаров и менеджмент компании.

Orbis Auto, перечислив 63,4млрд тенге налогов при выручке 630 млрд тенге, обеспечила себе шестое место в первой десятке. Автодилер имеет 66 автоцентров в 12 городах Казахстана, где представлены 15 автомобильных брендов. Orbis Auto принадлежит братьям Фарруху и Сухрабу Махмудовым (оба — № 23 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan). В планах компании — строительство автомобильного завода полного цикла в индустриальном парке Алматы.

Пятым по выплатам налогов за 2023 год стало АО «Каспий нефть», пополнив бюджет государства на 72,5 млрд тенге. В 2023 году выручка компании составила 186,4 млрд тенге. «Каспий нефть» занимается разработкой многопластового нефтегазового месторождения Айранколь (Атырауская область). Владельцем компании является АО «Joint Resources», конечный бенефициар — Тимур Кулибаев  .

На четвертом месте — «Казхром», занимающий в общем рейтинге частных компаний третье место с выручкой 1,1 трлн тенге и чистой прибылью 197 млрд тенге. Объем налогов — 97,4 млрд тенге. ТНК «Казхром» — компания полного цикла, занимающаяся разведкой, добычей, обогащением хромовой и марганцевой руды, производством хромовых, марганцевых и кремнистых ферросплавов разных марок. Входит в структуру Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) через KCR Metals FZCO. Конечными владельцами компании являются Министерство финансов РК — 40 %, семья Ибрагимовых (№ 7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), Александр Машкевич — 20,7 %, Патох Шодиев — 18,6 %.

На одну строчку выше «Казхрома» — ТОО «Корпорация Казахмыс». Прибыль этой компании составила 109,7 млрд тенге, выручка — 1,3 трлн тенге. «Казахмыс» добывает медь, золото, серебро, свинец и селен, владеет угольными разрезами и обогатительными фабриками. За год она заплатила 100,5 млрд тенге, но эта сумма составляет только 6% от общей суммы налогов всех 75 крупнейших частных компаний Казахстана. Согласно финансовому отчету за 2023 год, 70 % корпорации принадлежит Владимиру Киму , 30 % — Эдуарду Огаю .

«Серебряным» призером среди налогоплательщиков в 2023 году стала «Астана Моторс» (в общем рейтинге она занимает 4-е место). Компания извлекает прибыль из дистрибуции, сервисного обслуживания и производства автомобилей. Мажоритарным акционером «Астана Моторс» является Нурлан Смагулов (№ 8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).

Чемпионское золото среди налогоплательщиков выиграл медный гигант KAZ Minerals. Эта же компания возглавляет и список самых крупных налогоплательщиков. KAZ Minerals заплатила в госказну 466,6 млрдт енге, что составляет почти треть (29%) от общей суммы всех 75 участников рейтинга. Выручка KAZ Minerals за год — 1,8 трлн тенге, чистая прибыль — 406,8 млрд тенге. Источники этой прибыли — медные рудники в Казахстане (Бозшаколь и Актогай) и кыргызский золотомедный рудник Бозымчак. На конец 2023 года ее крупнейшими акционерами являлись Владимир Ким (№ 4 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) и Олег Новачук (№ 34 соответственно).

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