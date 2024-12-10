18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.08
539.61
5.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.12.2024, 11:16

Премьер дал поручение по спискам очередников на жилье в Казахстане

Новости Казахстана 0 288

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости актуализировать списки очередников на жилье в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть в первую очередь реально нуждающиеся граждане", - заявил глава правительства.

Премьер-министр также обратил внимание на проблему отсутствия инженерных сетей в жилых районах и на строительных объектах, что часто приводит к задержкам ввода зданий в эксплуатацию.

"Продолжается затягивание ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе. Акиматам необходимо скоординированно осуществлять как строительство, так и подведение сетей к объектам. Наряду с увеличением объемов ввода жилья особое внимание должно уделяться качеству строительства", - подчеркнул Бектенов.

По его словам, в последние годы количество жалоб на несоблюдение строительных норм и несвоевременную сдачу объектов увеличилось.

"Данные проблемы надо решать системно. Поэтому в проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля, повышение эффективности архитектурного надзора, в том числе через активную цифровизацию отрасли", - заключил премьер.

Ранее в Казахстане выявили 400 тысяч "лишних" очередников на жилье.

Напомним: в октябре прошлого года стало известно, что более 230 тысяч казахстанцев исключат из очереди на жилье. Тогда в Министерстве промышленности и строительства сообщили, что у некоторых из них уже есть собственное жилье, другие допустили ошибки при подаче документов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...