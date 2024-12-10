Премьер дал поручение по спискам очередников на жилье в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о необходимости актуализировать списки очередников на жилье в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть в первую очередь реально нуждающиеся граждане", - заявил глава правительства.

Премьер-министр также обратил внимание на проблему отсутствия инженерных сетей в жилых районах и на строительных объектах, что часто приводит к задержкам ввода зданий в эксплуатацию.

"Продолжается затягивание ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе. Акиматам необходимо скоординированно осуществлять как строительство, так и подведение сетей к объектам. Наряду с увеличением объемов ввода жилья особое внимание должно уделяться качеству строительства", - подчеркнул Бектенов.

По его словам, в последние годы количество жалоб на несоблюдение строительных норм и несвоевременную сдачу объектов увеличилось.

"Данные проблемы надо решать системно. Поэтому в проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля, повышение эффективности архитектурного надзора, в том числе через активную цифровизацию отрасли", - заключил премьер.

Ранее в Казахстане выявили 400 тысяч "лишних" очередников на жилье.

Напомним: в октябре прошлого года стало известно, что более 230 тысяч казахстанцев исключат из очереди на жилье. Тогда в Министерстве промышленности и строительства сообщили, что у некоторых из них уже есть собственное жилье, другие допустили ошибки при подаче документов.