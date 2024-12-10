Когда казахстанцы смогут приватизировать арендное жилье

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал, когда казахстанцам предоставят возможность приватизировать арендное жилье, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, казахстанцы могут подавать заявки уже с сегодняшнего дня.
"На сегодняшний день более 50 тысяч казахстанцев могут уже обращаться в местные исполнительные органы по вопросу приватизации арендного жилья. Это будет прописано именно в дополнительных нормативно-правовых актах, а в целом законодательно они имеют право уже сейчас идти в местные исполнительные органы и подавать заявки на приватизацию", - сказал Кажкенов на брифинге в правительстве.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев поделился планами ведомства по совершенствованию жилищной политики. Согласно его информации, приватизировать арендное жилье смогут более 50 тысяч казахстанцев.
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