Когда казахстанцы смогут приватизировать арендное жилье

По его словам, казахстанцы могут подавать заявки уже с сегодняшнего дня.

"На сегодняшний день более 50 тысяч казахстанцев могут уже обращаться в местные исполнительные органы по вопросу приватизации арендного жилья. Это будет прописано именно в дополнительных нормативно-правовых актах, а в целом законодательно они имеют право уже сейчас идти в местные исполнительные органы и подавать заявки на приватизацию", - сказал Кажкенов на брифинге в правительстве.