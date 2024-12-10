Влюбленная в Рахмонова красотка из США заговорила на казахском

Комментатор и ведущая ESPN Лора Санко заговорила на казахском языке в честь победы Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, передает Tengri Sport .

Фото: Турар Казангапов/Instagram: laura_sanko

В разговоре со спортивной ведущей UFC: Beyond The Octagon Кэролайн Пирс американская журналистка показала навыки владения казахским языком. Она произнесла приветствие и хотела сказать: "Шавкат - настоящий казахский воин", но забыла последнее слово и призналась, что это очень сложный язык.

"Здравствуйте. Вперед, Казахстан! "Шавкат настоящий казахский... Я забыла последнее слово. Это очень сложный язык. Я очень надеюсь, что казахстанцы посмотрят это. Это означает: Шавкат - настоящий казахский воин. "Сәлеметсіз бе" означает "Здравствуйте". А "Қазақстан алға" - это что-то вроде "Вперед, Казахстан", - рассказала Лора Санко коллеге.

Также ведущая встретила казахстанца после его победы над Иэном Мачадо Гэрри. Тогда журналистка надела традиционный казахский головной убор - тымак - и вместе с главой организации UFC, Даной Уайтом, ожидала встречи с Шавкатом в коридоре.

После того как журналистка увидела идущего в ее сторону Рахмонова, она изменилась в лице и засмущалась. Через некоторое время Лора подарила Шавкату одну из футболок с собственным принтом.

Напомним, поединок Шавката Рахмонова и Иана Гэрри прошел 8 декабря в Лас-Вегасе. 30-летний казахстанский боец победил соперника единогласным решением судей по итогам всех пяти раундов. Это был первый в карьере Рахмонова поединок в UFC, который продлился все отведенное время, до этого во всех 18 своих выступлениях он побеждал оппонентов досрочно.