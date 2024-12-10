Когда заработает женская ипотека в Казахстане

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По ее словам, в этом году подписано соглашение с Азиатским банком развития (АБР).

"АБР на совете директоров утвердит условия программы. Мы бы хотели, чтобы было без изменений, 20 процентов первоначальный взнос. Приобретать могут и "первичку", и "вторичку", ставка вознаграждения будет складываться в зависимости от привлечения АБР тенге на внутреннем фондовом рынке", - сказала Ибрагимова на брифинге в правительстве.

Старт новой ипотеке, по ее словам, планируется дать во второй половине следующего года.