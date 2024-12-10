Когда заработает женская ипотека в Казахстане

Председатель "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, когда в Казахстане заработает женская ипотека "Ұмай", передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, в этом году подписано соглашение с Азиатским банком развития (АБР).
"АБР на совете директоров утвердит условия программы. Мы бы хотели, чтобы было без изменений, 20 процентов первоначальный взнос. Приобретать могут и "первичку", и "вторичку", ставка вознаграждения будет складываться в зависимости от привлечения АБР тенге на внутреннем фондовом рынке", - сказала Ибрагимова на брифинге в правительстве.
Старт новой ипотеке, по ее словам, планируется дать во второй половине следующего года.
"Думаю, что мы стартанем все-таки во второй половине года, хотя планы были сделать это пораньше. Но мы будем стремиться к тому, чтобы ставка по данному кредиту была минимально низкой. Поэтому будем выбирать удобный момент и удобную ставку привлечения", - добавила председатель "Отбасы банка".
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