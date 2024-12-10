Тело нашли в авто у школы в Алматы: стали известны подробности о погибшем

Стали известны подробности о мужчине, тело которого обнаружили утром в припаркованной машине в Алматы. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz близкий друг Фахридин Камелов, погибшему было всего 29 лет. Он был родом из Узбекистана, работал на стройке, иногда таксовал и занимался доставкой по Алматы.

Фото Tengrinews.kz

Сейчас машина, в которой был обнаружен труп мужчины, опечатана правоохранительными органами.

Машина, в которой было обнаружено тело мужчины. Фото @Tengrinews.kz

Как рассказал мужчина, в последний раз погибший парень выходил на связь вчера утром, 9 декабря. Он позвонил друзьям и сказал, что у него очень сильно болит голова.

А сегодня утром его тело обнаружили в машине, припаркованной около частной школы. Первой тревогу якобы забила охрана частной школы.

Место происшествия. Фото @Tengrinews.kz

"Мы не знаем, сколько он здесь пролежал, когда сюда подъехал, ночью или днем, не знаем. Вчера утром в 9-9:30 он с пацанами созвонился и сказал, что у него болит голова. Последние его слова были, что "голова болит" и что ему чуть-чуть отдохнуть надо. И после этого уже не стал трубку поднимать. Вчера целый день я ему звонил, писал. А сегодня утром вот узнали, что он скончался. Позвонили полицейские и сказали", - рассказывает Фахридин.

Предположительно, парень мог скончаться от отравления угарным газом.

"Он молодой, здоровый, не жаловался, просто от угара скончался. День назад у нас тоже было такое, что голова наша тоже болела, когда мы целый день ездили по городу. Но мы не знали отчего и как, оказывается, это все угар был", - добавил мужчина.

Тело доставили в морг. Парня похоронят в Узбекистане, откуда он родом.

Охрана частной школы также сообщила, что никакого отношения к учебному заведению мужчина не имеет.

Ранее сообщалось, что в Алматы возле одной из частных школ в салоне автомобиля обнаружили тело.

В пресс-службе департамента полиции Алматы подтвердили появившуюся информацию.

"По факту обнаружения трупа мужчины без видимых признаков насильственной смерти проводится расследование. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.