Казахстанцев могут начать штрафовать за выхлопные газы их авто

На брифинге в СЦК глава комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков рассказал, появятся ли экопосты в городах Казахстана по примеру Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

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У главы комитета МЭПР спросили, распространят ли пилотный проект по штрафам за превышение выброса выхлопных газов для авто, который сейчас реализуется в Алматы, на другие города Казахстана.

"По выхлопным газам автотранспортных средств были утверждены дорожные карты и в рамках дорожных карт конкретно по мегаполисам, по городам Алматы и Астана, были предусмотрены мероприятия - частично эти мероприятия уже исполнены.

В рамках качества реализуемых ГСМ был принят закон. Более того, по станциям проверки техосмотра были соответствующие изменения - то есть, были ужесточены требования к автотранспортным средствам и, в частности, по прохождению техосмотра автотранспортных средств. На сегодня по Алматы есть 19 экопостов, которые финансируются за счет средств акимата, где проводятся проверки авто.

Как вы знаете, выбросы от авто имеют значительное влияние и долю выбросов в атмосферу Алматы, поэтому в пилотном режиме такие мероприятия сейчас проводятся. В рамках Алматы в настоящее время в пилотном режиме эти меры принимаются. По результатам пилота данные меры будут приняты и в других крупных городах республики", - сообщил глава комитета Ерболат Кожиков.

Напомним, акция "чистый воздух" проходит в Алматы. Она направлена на борьбу с загрязнением воздуха автотранспортом в городе. Мы писали, что в период с 30 октября по 8 ноября были проведены проверки 882 автомобилей.

Результаты показали, что 45% проверенных автомобилей не соответствуют экологическим стандартам, их выбросы превышают допустимые нормы. Полиция составила административные протоколы в отношении нарушителей. А у 11 автомобилей, в которых выявлены повторные нарушения, были изъяты государственные номерные знаки до устранения неисправностей.

В МВД сообщали, что по Алматы работают 19 экологических постов. В результате с начала года зафиксировано свыше 25 тысяч нарушений экологических норм и наложено штрафов на 437,4 млн тенге.

Ранее в сентябре сообщалось, что спектрометры для контроля автомобильных выбросов, которые заработали в Алматы, в будущем будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.