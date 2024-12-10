ЧП произошло в метро Алматы, погиб мужчина, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как десятки людей раскачивают вагоны в алматинском метро. Выяснилось, что на станции метро "Абай" на рельсы упал человек, которого люди таким образом пытались спасти.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится расследование.
"В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина с инвалидностью по зрению. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ведомстве.
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