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10.12.2024, 18:00

Отца Шерзата Болата задержали: полиция заявила о нападении с ножом

Новости Казахстана 0 380

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили о задержании отца убитого в Талгаре Шерзата Болата, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Каржаубай Нурымов, отец убитого в Талгаре Шерзата Болата, якобы взобрался на крышу грузового автомобиля. По словам очевидцев, события развернулись в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области во время похорон дяди Шерзата Болата.

По информации полиции, 10 декабря в 15:30 в селе Азат, во время проведения похоронной процессии, произошел инцидент, "угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей".

"Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих.

По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в полиции, мужчина был задержан "с применением минимально необходимой силы". На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи.

"Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие. Просим граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной", - говорится в сообщении.

Напомним, череда страшных событий в семье Каржаубая Нурымова началась в ночь на 4 октября, когда на его глазах толпа парней жестоко убила его 16-летнего сына Шерзата Болата.

По подозрению в преступлении были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Убийство Шерзата Болата: стали известны ключевые подробности

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома, но до настоящего момента виновные так и не найдены.

9 декабря найдено тело дяди Шерзата Болата. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, оставив перед этим предсмертную записку.

 

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