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10.12.2024, 18:53

Возврат активов: государство получило еще 32 миллиарда тенге

Новости Казахстана 0 331

В рамках работы по возврату активов в Специальный государственный фонд за текущую неделю поступило более 32 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным ведомства, денежные средства на сумму более 26 миллиардов тенге были направлены субъектами, подпадающими под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Свыше 6 миллиардов тенге перечислила компания по управлению возвращенными активами от реализации бизнес-центра в Алматы.

"На сегодня общая сумма денежных средств, саккумулированных в Cпецгосфонде, составляет более 220 миллиардов тенге", - отмечается в сообщении.

Указывается, что денежные средства будут использованы на необходимые стране социальные и экономические проекты.

Напомним, что очередной возвращенный в Казахстан актив продан на аукционе за 1,6 миллиарда тенге. В ближайшее время на электронные торги планируется выставить 7 разных активов, включая земельные участки, нежилые помещения и административные здания в Алматы и Астане, а также доли в двух товариществах с ограниченной ответственностью.

Как сообщалось ранее, на строительство нового общежития для комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте выделили более 2,6 миллиарда тенге из Специального государственного фонда.

В октябре стало известно, что в рамках работы по возврату активов Специальный государственный фонд пополнен деньгами на сумму более 177 миллиардов тенге.

Мы также писали о том, что в Казахстане построят школу на возвращенные 2 миллиарда тенге.

Читайте также: Возврат активов в Казахстан: на что потратят более 28 миллиардов.

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