Возврат активов: государство получило еще 32 миллиарда тенге

В рамках работы по возврату активов в Специальный государственный фонд за текущую неделю поступило более 32 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.

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По данным ведомства, денежные средства на сумму более 26 миллиардов тенге были направлены субъектами, подпадающими под действие закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Свыше 6 миллиардов тенге перечислила компания по управлению возвращенными активами от реализации бизнес-центра в Алматы.

"На сегодня общая сумма денежных средств, саккумулированных в Cпецгосфонде, составляет более 220 миллиардов тенге", - отмечается в сообщении.

Указывается, что денежные средства будут использованы на необходимые стране социальные и экономические проекты.

Напомним, что очередной возвращенный в Казахстан актив продан на аукционе за 1,6 миллиарда тенге. В ближайшее время на электронные торги планируется выставить 7 разных активов, включая земельные участки, нежилые помещения и административные здания в Алматы и Астане, а также доли в двух товариществах с ограниченной ответственностью.

Как сообщалось ранее, на строительство нового общежития для комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте выделили более 2,6 миллиарда тенге из Специального государственного фонда.

В октябре стало известно, что в рамках работы по возврату активов Специальный государственный фонд пополнен деньгами на сумму более 177 миллиардов тенге.

Мы также писали о том, что в Казахстане построят школу на возвращенные 2 миллиарда тенге.

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