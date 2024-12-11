Врачи вытащили из сердца казахстанца шип от автошины

В Петропавловске 22-летний мужчина поступил в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи после взрыва автошины. Пациента экстренно доставили в операционную, передает «Голос народа».
В больнице рассказали, что он поступил около 21:00, дежурные врачи были готовы к сложному случаю, но не могли представить, насколько серьезной окажется ситуация.
При осмотре врачи обнаружили проникающее ранение грудной клетки, сквозное ранение правого лёгкого и дефект правого купола диафрагмы. К тому же из раны поступала кровь, и был виден поврежденный участок печени.
Врачи герметично ушили рану лёгкого и диафрагмы, затем приступили к печени, где произвели ушивание повреждений.
Однако в области средостения начала появляться гематома, при ревизии было обнаружено ранение сердца. Произведена левая торакотомия, вскрыт перикард, удалена гематома, ушита рана в области правого желудочка, при дальнейшем ревизии обнаружено второе отверстие в области левого предсердия, от куда и был извлечен металлический шип.
Раны ушиты. Достигнут окончательный гемостаз. После того как шип был извлечён и все раны ушиты, потери крови составили около литра. Операция длилась около 2 часов. После пяти дней в реанимации пациент начал дышать самостоятельно, и его состояние стабилизировалось. Сейчас он в удовлетворительном состоянии и уже выписан домой.
«Я не сразу понял, что произошло, только почувствовал боль и жжение, спустя несколько дней уже осознал, как все было серьезно. Спасибо врачам за их профессионализм и слаженность. Каждая спасенная жизнь — это маленькое чудо, за которым стоит огромный труд», - сказал пациент.
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