Врачи вытащили из сердца казахстанца шип от автошины

В Петропавловске 22-летний мужчина поступил в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи после взрыва автошины. Пациента экстренно доставили в операционную, передает « Голос народа ».

фото: МГБ СМП

В больнице рассказали, что он поступил около 21:00, дежурные врачи были готовы к сложному случаю, но не могли представить, насколько серьезной окажется ситуация.

При осмотре врачи обнаружили проникающее ранение грудной клетки, сквозное ранение правого лёгкого и дефект правого купола диафрагмы. К тому же из раны поступала кровь, и был виден поврежденный участок печени.

Врачи герметично ушили рану лёгкого и диафрагмы, затем приступили к печени, где произвели ушивание повреждений.

Однако в области средостения начала появляться гематома, при ревизии было обнаружено ранение сердца. Произведена левая торакотомия, вскрыт перикард, удалена гематома, ушита рана в области правого желудочка, при дальнейшем ревизии обнаружено второе отверстие в области левого предсердия, от куда и был извлечен металлический шип.

Раны ушиты. Достигнут окончательный гемостаз. После того как шип был извлечён и все раны ушиты, потери крови составили около литра. Операция длилась около 2 часов. После пяти дней в реанимации пациент начал дышать самостоятельно, и его состояние стабилизировалось. Сейчас он в удовлетворительном состоянии и уже выписан домой.