Опубликованы предварительные данные о смерти дяди Шерзата Болата

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Согласно им, смерть 30-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

"Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев", - говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что обнаруженные участки, напоминающие "ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области, могли возникнуть от трения и сдавления петли".

Фото пресс-службы ДП Алматинской области

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ведомство просит граждан доверять только официальным источникам и напоминает, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной.

Напомним, череда страшных событий в семье Каржаубая Нурымова началась в ночь на 4 октября, когда на его глазах толпа парней жестоко убила его 16-летнего сына Шерзата Болата.

По подозрению в преступлении были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Убийство Шерзата Болата: стали известны ключевые подробности

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома, но до настоящего момента виновные так и не найдены.

9 декабря найдено тело дяди Шерзата Болата. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, оставив перед этим предсмертную записку.