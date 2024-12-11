В Amanat сделали предложение о часовом поясе

В ходе активного обмена мнениями депутаты Мажилиса довели до членов правительства актуальные запросы граждан касательно внедрения единого часового пояса. В частности, мажилисмен Ашимжанов обратил внимание на множество обращений в адрес депутатского корпуса от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов. Депутат Саиров заявил, что для построения гармоничного общества парламент и правительство должны иметь единую позицию по данному вопросу. Депутат Кучинская выразила мнение, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона.
Свои мысли и предложения также высказали депутаты Р. Заитов, Л. Тумашинов, Н. Сабильянов, Е. Жанбыршин, Б. Нажметдинулы, Н. Дементьева, Д. Мукаев и другие. Также с докладами выступили министр торговли и интеграции А. Шаккалиев, министр науки и высшего образования С. Нурбек, министр здравоохранения А. Альназарова.
Резюмируя итоги собрания фракции, спикер мажилиса отметил, что тема смены часового пояса остается одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Он особо подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения. Это позволяет вести эффективную разъяснительную работу для общества. В этой связи правительство решило провести многофакторное научное исследование о влиянии перехода на единое время, которое даст ответы на многие вопросы.
"Мы должны получить ответ, как смена времени влияет прежде всего на здоровье и самочувствие наших граждан, их комфортную жизнь. Это должно быть в приоритете. Вместе с тем считаю, что три года, о которых говорит правительство, – это слишком большой срок. Поэтому будет правильно, если вы завершите исследование в течение трех месяцев. И в марте следующего года мы ждем вас с итогами исследований и предложениями с конкретными путями решения", – сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к членам правительства.
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