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11.12.2024, 08:03

За "прогрев" авто свыше 5 минут во дворах в зимнее время казахстанцам грозит штраф

Новости Казахстана 0 536

Автомобиль требует определенной подготовки перед поездкой, включая и "прогрев". Но если это доставляет дискомфорт жильцам многоквартирных домов, то они могут подать жалобу. Об этом читайте на NUR.KZ.

 

 

Иллюстративное фото: xphotoz/Getty Images
Иллюстративное фото: xphotoz/Getty Images
В зимнее время во дворах многоквартирных жилых домов часто можно встретить автомобили с включенными двигателями.

Обычно это связано с тем, что автовладельцы "прогревают" свои машины – то есть ждут, пока двигатель и масло в нем достигнут определенной температуры для безопасной и комфортной работы, а также пока прогреется салон.

Но это может доставлять неудобства для местных жителей из-за шума и дыма от выхлопной системы автомобилей.

Согласно ответу Полка патрульной полиции Департамента полиции город Алматы на запрос редакции NUR.KZ, казахстанцы могут пожаловаться в подобных ситуациях в любое время года. А автомобилистам грозит штраф за "прогрев" авто свыше 5 минут.

При этом отмечается, что с начала текущего года за подобное нарушение к административной ответственности привлечены более 47 граждан.

Как наказывают за создание дискомфорта жителям

Как отмечают в ведомстве, согласно пункту 88 подпункта 5 Правил дорожного движения РК (ПДД), "стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям, запрещается".

За нарушение правила грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 18 460 тенге на 2024 год, а в 2025 году сумма увеличится до 19 660 тенге из-за роста МРП. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП – 36 920 тенге до конца текущего года и 39 320 тенге с 1 января 2025 года.

Как подать жалобу

В ведомстве отмечают, что для привлечения нарушителей к наказанию в подобных случаях потребуется сбор определенных доказательств.

"Сообщаем, что для привлечения к административной ответственности водителей, прогревающих автотранспортные средства свыше 5 минут, по статье 597 части 1 КоАП необходима видеофиксация продолжительностью свыше 5 минут (времена года и регионы Республики Казахстан не предусмотрены) автотранспортного средства с государственными регистрационными номерными знаками, а также с датой и временем совершения административного правонарушения.

В соответствии со статьей 803 части 2 КоАП, в протоколе об административном правонарушении указываются место, время совершения и существо административного правонарушения", – сообщают в полиции Алматы.

Другими словами, автовладельцы могут столкнуться с наказанием за "прогрев" машины продолжительностью более 5 минут.

А местные жители могут составить жалобу, но для этого нужно зафиксировать нарушение на видео.

Напомним, что автомобилисты могут оставить свой транспорт в неположенном месте, создавая неудобства для жителей. В этом случае можно подать жалобу через смартфон, а нарушителям грозят штрафы.

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