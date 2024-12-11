В Казахстане подорожал один из главных атрибутов новогоднего стола – мандарины. По словам продавцов, цены выросли примерно на 20%, передает Liter.kz со ссылкой на КТК .

Фото: istockphoto.com

Если в 2023 году килограмм китайских мандаринов стоил в среднем 800 тенге, то сейчас – 1200.

По данным Бюро нацстатистики Комитета госдоходов, импорт из Китая увеличился в 2,5 раза. Активнее Казахстан стал закупать и у России. Количество пакистанских, турецких, марокканских и грузинских мандаринов сократилось.

У Минторговли цифры другие. При этом в ведомстве подтверждают: в целом завозят намного больше, чем раньше.

“За 10 месяцев 2024 года Казахстан закупил 60 400 тонн мандаринов на сумму 37 миллионов 400 тысяч долларов. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основными странами-поставщиками стали Китай, Пакистан и Турция”, - сообщила пресс-секретарь Министерства торговли и интеграции РК Алия Абдрахманова.

По словам торговцев, самым высоким спросом пользуется товар из Китая и Марокко. Ближе к Новому году турецкие тоже будут в спросе.