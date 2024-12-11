Отца Шерзата Болата арестовали на 15 суток

Енбекшиказахский районный суд арестовал отца погибшего в Талгаре Шерзата Болата на 15 суток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на суд Алматинской области.

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"За совершение мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП), выраженного в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к сотрудникам правоохранительных органов, а также действиях, демонстрирующих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, и создании препятствий для движения транспортных средств, гражданин К. Нурымов привлечен к 15 суткам административного ареста", - говорится в сообщении.

Кроме того, в порядке административного производства гражданка С. Нурумова за совершение мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП) привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 МРП.

За нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний (часть 8 статьи 488 КоАП), совершенное лицом без гражданства, гражданка Б. Реймова арестована в административном порядке на 15 суток с последующим выдворением за пределы Казахстана.

Напомним, ранее в пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили о задержании отца убитого в Талгаре Шерзата Болата. По информации полиции, 10 декабря в 15:30 в селе Азат, во время проведения похоронной процессии, произошел инцидент, "угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей".

"Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания", - сообщили в ведомстве.

Напомним, череда страшных событий в семье Каржаубая Нурымова началась в ночь на 4 октября, когда на его глазах толпа парней жестоко убила его 16-летнего сына Шерзата Болата.

По подозрению в преступлении были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Убийство Шерзата Болата: стали известны ключевые подробности

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома, но до настоящего момента виновные так и не найдены.

9 декабря найдено тело дяди Шерзата Болата. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, оставив перед этим предсмертную записку.