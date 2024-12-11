Зачем и как контролировать свои пенсионные накопления

Личный кабинет — самый удобный способ

Сейчас при открытии счетов в ЕНПФ способ предоставления информации о состоянии счетов по умолчанию определяется посредством личного кабинета на сайте enpf.kz или в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ. Данная возможность предоставлена также лицам, у которых счета были открыты ранее. При первичном обращении достаточно пройти несложную процедуру регистрации.

Получение информации о состоянии счетов через личный кабинет — самый удобный, надежный, оперативный и доступный способ. Отметим, что с подробной инструкцией по использованию услуги "Личный кабинет" можно ознакомиться на YouTube-канале БЖЗҚ/ЕНПФ.

Также информацию о состоянии счетов вкладчики могут получить через портал электронного правительства egov.kz.

Если вы до сих пор ждете выписку по электронной или традиционной почте

Если вкладчики (получатели) ранее выбрали способы информирования "по электронной почте" либо "посредством услуг почтовой связи", то эти способы будут действовать до тех пор, пока владельцы счетов их не изменят самостоятельно (через личный кабинет либо в офисе ЕНПФ).

При этом вы получите информацию о состоянии своих счетов только в том случае, если в информационной системе ЕНПФ указан актуальный электронный адрес или адрес места жительства.

Помните, что согласно законодательству, в случае изменения электронного адреса или адреса проживания, необходимо сообщать об этом в ЕНПФ в течение 10 календарных дней. В противном случае отправленное по прежнему адресу сообщение (конверт с выпиской) вернется в ЕНПФ и в дальнейшем Фонд не будет осуществлять рассылку (доставку) до момента оповещения вкладчиком (получателем) о новом адресе.

Актуализировать свои реквизиты, включая электронный адрес или адрес места жительства, также можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ.

Отметим, что регулярный просмотр своих счетов позволяет объективно оценивать свои пенсионные права, чтобы предпринимать нужные шаги по увеличению пенсионных накоплений, проверять своевременность, корректность, полноту перечисляемых работодателями взносов, удержанных с вашей заработной платы и перечисленных в ЕНПФ.

Контроль, осуществленный сегодня, позволит вам быть уверенным в своем будущем!

Статистика. Абсолютное большинство — порядка 11,5 млн человек на начало декабря 2024 года — выбрали способ информирования в режиме онлайн (24/7 из любой точки мира) посредством личного кабинета на сайте enpf.kz и в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ. С 2014 года, когда были объединены все счета и пенсионные активы в ЕНПФ, количество вкладчиков (получателей), выбравших информирование в интернете, выросло более чем в 30 раз.